Во Франции деблокировали группу спелеологов, застрявших в пещере

Во французских Альпах завершили операцию по спасению группы спелеологов, которые застряли в пещере.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в воскресенье в глубине пещеры Сан-Пьер-де-Шартрез в департаменте Изер. В группе были трое спелеологов, они решили исследовать отдельные участки ходов в пещере и там, на расстоянии 1,5 часа пути к выходу, попали под обвал.

Спасателей известил вспомогательный четвертый участник группы, который оставался недалеко от входа.

Двое участников группы смогли выйти на поверхность еще вечером в воскресенье. Утром в понедельник вытащили наиболее пострадавшего 25-летнего спелеолога, который оставался заблокированным 12 часов. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В операции было задействовано почти 80 сотрудников различных профильных служб.

В декабре в Италии трое суток спасали девушку-спелеолога, которая травмировалась на маршруте и не могла выйти самостоятельно.

Два года назад прогулка группы спелеологов во Франции закончилась госпитализациями в результате взрыва батареи одного из мобильных телефонов, которые были у них с собой.