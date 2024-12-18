Італійські рятувальники дістали травмовану жінку-спелеолога, яка три дні провела у печері
Італійські рятувальники дістали жінку-спелеолога з печери поблизу міста Бергамо, яка там залишилася заблокованою з суботи, 14 грудня.
Про це повідомляє агентство ANSA, передає "Європейська правда".
Як зазначило агентство, 32-річну Оттавію Піану витягли рятувальники з печери Абіссо-Буено-Фонтено, поблизу Бергамо, о 03:15 у середу, 18 грудня.
Її доставили гелікоптером до лікарні в Бергамо.
Зазначається, що 14 грудня жінка травмувалася у печері в результаті падіння.
Вона травмувала хребет, ребра, а також дістала переломи лицьових кісток та коліна. Відтоді Піана залишилася на місці.
Агентство додало, що жінка, яка є інструкторкою-спелеологом, застрягла в тій же печері й торік. Тоді вона там провела два дні зі зламаною ногою на глибині 150 метрів неподалік від того місця, де вона впала цього разу.
Нагадаємо, наприкінці листопада десятки європейських громадян рятували у Червоному морі після аварії туристичного судна.