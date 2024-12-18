Італійські рятувальники дістали травмовану жінку-спелеолога, яка три дні провела у печері

Італійські рятувальники дістали жінку-спелеолога з печери поблизу міста Бергамо, яка там залишилася заблокованою з суботи, 14 грудня.

Про це повідомляє агентство ANSA, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, 32-річну Оттавію Піану витягли рятувальники з печери Абіссо-Буено-Фонтено, поблизу Бергамо, о 03:15 у середу, 18 грудня.

Її доставили гелікоптером до лікарні в Бергамо.

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Зазначається, що 14 грудня жінка травмувалася у печері в результаті падіння.

Вона травмувала хребет, ребра, а також дістала переломи лицьових кісток та коліна. Відтоді Піана залишилася на місці.

Агентство додало, що жінка, яка є інструкторкою-спелеологом, застрягла в тій же печері й торік. Тоді вона там провела два дні зі зламаною ногою на глибині 150 метрів неподалік від того місця, де вона впала цього разу.

Нагадаємо, наприкінці листопада десятки європейських громадян рятували у Червоному морі після аварії туристичного судна.