У Франції деблокували групу спелеологів, що застрягли у печері

У французьких Альпах завершили операцію з порятунку групи спелеологів, які застрягли у печері.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Випадок стався у неділю в глибині печери Сан-П’єр-де-Шартрез у департаменті Ізер. У групі були троє спелеологів, вони вирішили дослідити окремі ділянки ходів у печері і там, на відстані 1,5 год шляху до виходу, потрапили під обвал.

Рятувальників сповістив допоміжний четвертий учасник групи, який залишався неподалік від входу.

Двоє учасників групи змогли вийти на поверхню ще ввечері у неділю. Вранці у понеділок витягли найбільш постраждалого 25-річного спелеолога, який лишався заблокованим 12 годин. Зараз його життю нічого не загрожує.

В операції було задіяно майже 80 співробітників різних профільних служб.

У грудні в Італії три доби рятували дівчину-спелеолога, яка травмувалась на маршруті і не могла вийти самостійно.

Два роки тому прогулянка групи спелеологів у Франції закінчилася госпіталізаціями внаслідок вибуху батареї одного з мобільних телефонів, які вони мали з собою.