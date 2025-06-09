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У Франції деблокували групу спелеологів, що застрягли у печері

Новини — Понеділок, 9 червня 2025, 10:38 — Марія Ємець

У французьких Альпах завершили операцію з порятунку групи спелеологів, які застрягли у печері.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Випадок стався у неділю в глибині печери Сан-П’єр-де-Шартрез у департаменті Ізер. У групі були троє спелеологів, вони вирішили дослідити окремі ділянки ходів у печері і там, на відстані 1,5 год шляху до виходу, потрапили під обвал. 

Рятувальників сповістив допоміжний четвертий учасник групи, який залишався неподалік від входу.

Двоє учасників групи змогли вийти на поверхню ще ввечері у неділю. Вранці у понеділок витягли найбільш постраждалого 25-річного спелеолога, який лишався заблокованим 12 годин. Зараз його життю нічого не загрожує. 

В операції було задіяно майже 80 співробітників різних профільних служб.

У грудні в Італії три доби рятували дівчину-спелеолога, яка травмувалась на маршруті і не могла вийти самостійно. 

Два роки тому прогулянка групи спелеологів у Франції закінчилася госпіталізаціями внаслідок вибуху батареї одного з мобільних телефонів, які вони мали з собою.

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Франція
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