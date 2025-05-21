В Германии арестовали подозреваемых в деятельности ультраправой группы "Последняя волна обороны"

Немецкая полиция арестовала в среду, 21 мая, пятерых человек, которых обвиняют в причастности к ультраправой группе под названием "Последняя волна обороны", которая якобы имела целью дестабилизировать демократическую систему страны путем нападений на мигрантов и политических оппонентов.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявление федеральных прокуроров, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, утренние аресты в разных частях Германии сопровождались обысками в 13 квартирах.

Четверо арестованных, которых в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности идентифицировали только как Бенджамин Г., Бен-Максим Г., Ленни М. и Джейсон Р., подозреваются в членстве в террористической организации внутреннего терроризма.

Правоохранители отметили, что пятый – Джером М. – обвиняется в поддержке группировки.

Двое арестованных также обвиняются в покушении на убийство и поджоге с отягчающими обстоятельствами. Прокуроры заявили, что также расследуют дела еще трех человек, которые уже находятся под стражей.

По данным прокуратуры, группа была образована в середине апреля 2024 года или ранее. Они заявили, что ее члены считали себя последним средством защиты "немецкой нации" и ставили целью разрушить демократический строй Германии.

Правоохранители отметили, что двое подозреваемых подожгли культурный центр в Альтдберне на востоке Германии в октябре. По данным прокуроров, несколько человек, которые в то время проживали в здании, чудом избежали травм.

В январе еще двое подозреваемых якобы разбили окно в доме для беженцев в Шмельне и безуспешно пытались поджечь его, запустив фейерверки. По словам прокуроров, они нарисовали на стенах инициалы группы и лозунги, такие как "Иностранцы вон", "Германия для немцев", а также свастики.

Обратим внимание, что в начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало классифицировать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию. Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока "АдН" продолжает судебный процесс, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил предостережение относительно возможного запрета ультраправой партии.

20 мая писали, что в 2024 году количество преступлений, совершенных сторонниками ультраправого движения в Германии, выросло почти на 50%, а общий уровень политически мотивированной преступности достиг рекордного показателя.