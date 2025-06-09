СМИ: у Трампа не могут найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета

Белый дом ищет нового главу аппарата и нескольких старших советников для главы Пентагона Пита Хегсета после серии промахов, но пока не может найти достойных кандидатов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, высшие должности в Министерстве обороны США, в том числе должность руководителя аппарата главы ведомства, обычно считаются престижными и привлекают множество квалифицированных кандидатов.

Однако, по словам собеседников телеканала, по крайней мере три человека уже отказались от потенциальных должностей в команде Хегсета.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз проявили активный интерес к поиску способов помочь Хегсету после того, как он в апреле внезапно уволил с должности двух старших помощников, обвинив их в утечке секретной информации.

Вскоре после этого Хегсет объявил об увольнении своего главы аппарата, а еще один сотрудник впоследствии сам подал в отставку, написав позже, что в офисе Хегсета царит "полный хаос".

Собеседники отметили, что с тех пор Вэнс и Уайлз ищут кандидатов, которые могли бы поддержать Хегсета. Однако пока администрации не удалось найти людей, которые были бы готовы работать на него или подходили бы по политическим убеждениям.

Белый дом отклонил некоторых кандидатов, которых Хегсет хотел нанять, а глава Пентагона отклонил некоторых кандидатов, предложенных Белым домом.

По словам источников, некоторые кандидаты были признаны политически проблемными. Например, кадровое управление Белого дома отклонило некоторых кандидатов за недостаточную лояльность политике MAGA.

Напомним, в апреле Пентагон всколыхнула серия увольнений из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося в Красное море, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

Также стало известно, что Хегсет, вероятно, обсуждал военные планы с членами семьи в чате мессенджера Signal.

Однако президент США Дональд Трамп сказал, что положительно оценивает работу министра обороны, которую назвал "прекрасной".

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