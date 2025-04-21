Бывший спикер Пентагона считает возможной отставку Хегсета

Бывший пресс-секретарь шефа Петагона Пита Хегсета заявил, что Пентагон охватил кризис из-за внутренних конфликтов и большой текучести кадров в первые месяцы второго срока администрации Дональда Трампа, назвав ситуацию "полномасштабным коллапсом", который может стоить министру обороны должности.

Его слова цитирует агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Слова бывшего пресс-секретаря Хегсета – Джона Аллиота, – который на прошлой неделе подал в отставку после начала работы спикером Пентагона, о "полномасштабном коллапсе" в Минобороны США, который может стоить Хегсету должности, прозвучали после того, как трех должностных лиц Министерства обороны США уволили на фоне расследования утечек информации.

Они утверждают, что им не объяснили, в чем именно заключаются обвинения, или даже ведется ли такое расследование вообще.

"Президент Дональд Трамп имеет солидную репутацию в привлечении к ответственности своих должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет останется в должности надолго", – заявил Аллиот.

Как известно, в Пентагоне состоялся ряд увольнений на фоне расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

В частности, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колина Кэрролла, старшего советника Хегсета Дэна Колдуэлла, а также заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарина Селника.

Также был уволен руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер. Однако для него готовят другую должность.

Позже СМИ со ссылкой на собеседников писали, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.