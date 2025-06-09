Рютте визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО

Стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на питання в Chatham House у Лондоні 9 червня.

Генсек НАТО погодився, що те, що Росія після оголошення перемир’я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

"Це – констатація факту, я думаю", – заявив Рютте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання", – додав він.

"Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це – констатація факту", – ще раз повторив Марк Рютте.

Як повідомляла "ЄвроПравда", генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що Росія може напасти на держави Альянсу протягом найближчих п’яти років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

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