Немецкая разведка: Путин готовится к большой войне с НАТО

Новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Bild.

Утверждается, что империя Путина готова использовать военную силу для реализации своих империалистических целей. Из оценки, о которой также сообщают Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR, следует, что Путин не удовлетворится только Украиной. К концу десятилетия Россия, вероятно, создаст все необходимые условия для того, чтобы иметь возможность вести "широкомасштабную конвенциональную войну".

Литовская спецслужба (VSD) считает, что Россия пока не в состоянии вести широкомасштабную обычную войну против НАТО в среднесрочной перспективе. Однако ограниченные военные действия против одной или нескольких стран НАТО возможны.

Путин якобы планирует проверить, насколько серьезно страны НАТО на самом деле относятся к обязательству оказывать помощь согласно статье 5 Договора о НАТО в чрезвычайных ситуациях.

Согласно докладу BND, хотя три четверти российских солдат и техники из приграничных регионов со странами Балтии в настоящее время находятся в Украине, военно-воздушные силы и военно-морской флот находятся в полной боевой готовности. Если война в Украине закончится, российские части будут переброшены обратно в регион.

Несмотря на большие потери и западные санкции, Путин продолжает вооружаться. По данным Бундесвера и BND, военная экономика РФ производит больше, чем необходимо для войны в Украине.

К 2026 году численность Вооруженных сил РФ должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. Согласно планам на 2022 год, численность личного состава, вооружений и боевой техники РФ на границе с НАТО должна быть увеличена на 30-50%.

Отмечается, что Кремль увеличивает военные расходы головокружительными темпами. К 2025 году они составят около 120 миллиардов евро, что соответствует более чем 6% ВВП. Таким образом, Россия почти вчетверо увеличила свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом.

Напомним, на днях генсек НАТО Марк Рютте пообещал сокрушительный ответ Путину за нападение на Польшу или любое другое государство Альянса.

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