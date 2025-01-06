В Charlie Hebdo отметили 10-летие смертельного теракта против редакции

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo по случаю 10-летия смертельного теракта в Париже, в результате которого погибли 12 человек, опубликовал специальный выпуск журнала.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На обложке 32-страничного номера Charlie Hebdo, части которого были опубликованы в понедельник, 6 января, мужчина сидит на прикладе ружья перед надписью "Несокрушимый!".

Increvable !



Notre numéro spécial 7 janvier de 32 pages :



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👉 L'histoire des miracles de Charlie à l'usage des mécréants pic.twitter.com/wv8ETkKpML Реклама: January 6, 2025

"Сегодня ценности Charlie Hebdo – такие как юмор, сатира, свобода слова, экология, секуляризм, феминизм, если назвать лишь некоторые из них – еще никогда не были под такой угрозой", – написал в редакционной статье редактор журнала Лоран Суриссо, который пережил теракт 2015 года.

"У сатиры есть свойство, которое помогло нам пережить эти трагические годы: оптимизм. Если мы хотим смеяться, это означает, что мы хотим жить. Смех, ирония, карикатура – это проявления оптимизма", – говорится в статье.

Напомним, 7 января 2015 года в Париже произошла серия терактов в редакции журнала Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Нападению предшествовала публикация в Charlie Hebdo карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда. В исламе его изображение считается богохульством.

Во время нападения убили 12 человек, в том числе известных карикатуристов, и двух полицейских. Все трое нападавших погибли в перестрелках с полицией.

Судебный процесс по этим нападениям стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.