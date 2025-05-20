В Баварии начинается суд над тремя подозреваемыми в подготовке диверсий по заказу РФ

В немецкой Баварии начинают судебное разбирательство дела в отношении трех человек, которых считают завербованными РФ агентами для подготовки диверсий в Германии.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Высшем земельном суде Мюнхена начинается суд над тремя подозреваемыми, которых прокуратура считает "низовыми" агентами, завербованными РФ для подготовки диверсий в Германии.

Главным ответчиком является мужчина по имени Дитер, которого параллельно судят по другому делу – о присоединении к одному из подразделений так называемой "ДНР" с 2014 по 2016 год. В том деле его обвиняют в членстве в террористической организации.

Следствие считает, что с тех времен Дитер поддерживал контакты с лицом, связанным с российской разведкой. С октября 2023 года ему передавали инструкции по организации диверсий в Германии.

Дитер, как полагают, привлек двух других исполнителей – Александра и Алекса.

Прокуратура обвиняет Дитера в том, что он согласился устроить взрывы и поджоги на военной инфраструктуре и промышленных объектах в Германии и уже начал фото- и видеофиксацию целей и пересылал эту информацию заказчику.

В частности, целью должна была стать железнодорожная ветка, по которой часто следуют эшелоны с военной помощью для Украины. Также планировались действия против предприятия ОПК под Байройтом на востоке Германии.

Дитера и Александра задержали еще в апреле 2024 года. Дитер с тех пор под стражей, Александра впоследствии выпустили из-под стражи с рядом ограничений. Алекса не брали под стражу.

Ранее в мае немецкие СМИ сообщили об арестах в Германии и Швейцарии лиц, которые якобы должны были по поручению российских спецслужб отправить посылки со взрывными устройствами. Подозреваемые являются украинцами.

Латвийская спецслужба недавно опубликовала советы по выявлению возможных разведчиков и диверсантов.