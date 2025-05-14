СМИ: немецкие следователи сорвали диверсии РФ со взрывными посылками, задержали украинцев

В Германии и Швейцарии задержали нескольких человек, которые якобы по поручению российских спецслужб должны были отправить посылки с взрывными устройствами, подозреваемые являются украинцами.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры задержали трех человек, которых подозревают в подготовке отправки "взрывных" посылок по заказу из Москвы.

Двоих человек задержали в выходные, третьего – во вторник. Аресты произошли в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии.

Подозреваемыми являются украинцы Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б., им предъявляют обвинения в "агентурной деятельности с целью диверсии". Они якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" и устроить взрыв взрывных устройств по заказу российских спецслужб.

Следователи считают, что подозреваемые уже начали подготовку к выполнению заказа, отправив тестовые посылки с GPS-трекерами по адресам в Украине. Евгений якобы купил трекеры в Швейцарии и отправил Даниилу в Констанц, а тот повез их в Кельн, откуда Владислав организовал почтовую отправку в Украину – чтобы понять, каким путем движутся посылки.

Впрочем, как отмечают, следствие еще на очень ранней стадии.

Ранее немецкие СМИ узнали, что европейские следователи, привлеченные к расследованию прошлых инцидентов с "взрывными посылками", считают, что их подстроили российские спецслужбы, а среди завербованных исполнителей есть украинцы.

До этого подобные детали узнало агентство Reuters – в материале говорится, что российские спецслужбы причастны к ряду взрывов посылок в странах Европы, а среди завербованных исполнителей были украинцы.