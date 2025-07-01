В Азербайджане задержали уже семь человек в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Бакинском филиале российского пропагандистского агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Кроме того, Министерство внутренних дел Азербайджана открыло уголовное производство в отношении "Sputnik Азербайджан".

Дело открыто по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Днем в понедельник в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik Азербайджан".

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Задержания произошли на фоне скандала с РФ, который вспыхнул после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Подробнее читайте в статье: Азербайджан вступает в "войну" с РФ: почему возник и что меняет конфликт между странами.