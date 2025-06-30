Баку говорит о задержании агентов ФСБ РФ, работавших в Sputnik Азербайджан
Новости — Понедельник, 30 июня 2025, 14:51 —
В Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан.
Об этом сообщает APA, информирует "Европейская правда".
Полиция Баку с утра понедельника проводила операцию в офисе Sputnik Азербайджан (Бакинское отделение российского МИА "Россия сегодня").
В ходе операции азербайджанского МВД были задержаны двое сотрудников ФСБ России, которые работают в этом агентстве.
Дополнено: позже стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
В феврале Азербайджан принял решение о приостановлении деятельности агентства Sputnik Азербайджан.
Решение имело целью обеспечить паритет в деятельности государственных СМИ Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране: количество журналистов Sputnik Азербайджан, работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов АЗЕРТАДЖ в России.
Однако редакция Sputnik Азербайджан проигнорировала это решение: редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.
Стоит отметить, что недавно между Баку и Москвой разгорелся скандал после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.
Азербайджанские власти публично выступили с критикой России после облавы российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которой погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.
В частности, в воскресенье стало известно об отмене в Азербайджане всех культурных мероприятий, запланированных к проведению "российскими государственными и частными учреждениями".
Кроме того, был отменен визит парламентской делегации Азербайджана в Москву.
Зато в Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.