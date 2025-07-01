В Азербайджані затримали вже сімох осіб в ході оперативно-розшукових заходів у Бакинській філії російського пропагандистського агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Азербайджану відкрило кримінальне провадження щодо "Sputnik Азербайджан".

Справа відкрита за статтями Кримінального кодексу про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Слідчі заходи у кримінальній справі тривають.

Удень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві "Sputnik Азербайджан".

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор "Sputnik Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Бєлоусов.

Затримання відбулись на тлі скандалу з РФ, який спалахнув після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Детальніше читайте у статті: Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.