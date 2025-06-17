СМИ: в Испании на премьера Санчеса усиливается давление с требованием досрочных выборов

На премьер-министра Испании Педро Санчеса растет давление от его же однопартийцев с требованием досрочных выборов, несмотря на то, что они угрожают социалистам неутешительным результатом.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Местные и региональные лидеры, которые являются представителями Социалистической партии Испании, непублично давят на премьера Санчеса с требованием досрочных выборов, опасаясь, что совокупность скандалов вокруг членов политсилы "похоронят" рейтинги партии до следующих плановых выборов в 2027 году.

Сторонники досрочных выборов среди социалистов считают, что это будет лучшим выходом, несмотря на то, что партия все равно не имеет шансов на хороший результат.

По их мнению, если Санчес будет цепляться за должность и захочет отбыть еще два года каденции, избиратели "накажут" партию во время следующих выборов на всех уровнях в середине 2027 года.

Последний скандал начал разгораться на прошлой неделе, когда в правоохранительных органах заявили о доказательствах связей между "третьим лицом" в партии Сантосом Серданом с откатами за государственные контракты на определенные работы. На фоне огласки Сердан ушел из руководства партии и сложил мандат в парламенте.

Санчес после этого в телеобращении извинился перед гражданами и пообещал "решительные действия" для борьбы с коррупцией в партии, а в начале недели начал перестановки в руководстве и анонсировал внешний аудит расходов политсилы.

Критики считают, что Санчесу уже не удастся потушить общественное недовольство и исправить репутационные последствия для самого себя. Сердан и его предшественник из руководства партии Хосе Луис Абалос, расследования в отношении которых связаны, были назначены на должности лично Санчесом.

В начале июня в Испании прошли протесты с требованием отставки правительства.

После последнего витка скандала с Серданом Педро Санчес снова исключил возможность своей отставки или проведения досрочных выборов в Испании и призвал правую оппозицию попытаться объявить недоверие его правительству меньшинства.