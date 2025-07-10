В Сенате США надеются на одобрение проекта с санкциями против РФ в июле

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тун надеется, что законопроект о введении санкций против РФ и тех, кто ей помогает, удастся принять до августа.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Тун сказал, что видит шансы на рассмотрение проекта с санкциями против России до того, как Конгресс уйдет на перерыв в августе.

"Надеюсь, мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва. Мы работаем с администрацией и с Палатой представителей, чтобы попытаться и довести его до редакции, когда он будет готов", – сказал Джон Тун в комментарии журналистам в среду.

"Здесь, в Сенате, есть очень большая двусторонняя поддержка. Думаю, это разделяют и в Палате предтавителей – по крайней мере, надеюсь. Белый дом очень активно вовлечен в работу... Произойдет ли это в ближайшие пару недель – это открытый вопрос, но надеюсь, что это возможно", – добавил Тун.

Напомним, речь идет о законопроекте, инициированном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блументалем. Он предусматривает введение санкций против РФ и вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, урана и другой продукции. В частности, речь идет о наказании 500%-ными тарифами на импорт в США стран, которые покупают подсанкционные российские товары.

Линдси Грэм сказал, что в проекте оставят Трампу пространство для маневра относительно того, какие меры в конечном итоге будут применены.

"Проект направлен на то, чтобы ударить по покупателям Путина. Китай и Индия покупают около 70% российской нефти и газа и других нефтепродуктов. Я всегда верил, что эта война закончится тогда, когда Китай придет к Путину и заявит, что "хватит, потому что это бьет по нам", – комментировал он.

Грэм надеется, что проект может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе. Сенатор ранее анонсировал, что новые санкции против РФ должны быть приняты в июле, и проект уже одобрен Трампом, а также дополнительно призвал к этому после самого масштабного обстрела Киева.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду сказал репортерам, что открыт к вынесению проекта в зал.

"Я еще не знаю никаких деталей, но знаю, что со стороны Палаты представителей есть интерес, так что посмотрим", – сказал он.