Дуда наделал шума в Польше после призыва "вешать судей за измену"

Высказывания польского президента Анджея Дуды о "повешении предателей", которые он сделал в интервью накануне, вызвали критику местных политиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале RMF FM.

В опубликованном накануне интервью нескольким YouTube-каналам Дуда говорил о недостатках польской судебной системы и поделился мнением, которое когда-то услышал (но не уточнил, кому оно принадлежит).

"Вы знаете, почему в Польше так много предательства и наглого бунта? Потому что давно никого не вешали за измену". Это ужасно, но в этих словах есть правда", – отметил президент Польши.

Это заявление вызвало значительное возмущение, в частности со стороны политиков правительственной коалиции.

"Вешать судей? Ни один демократический президент не предлагает такого. Это позорно, опасно и совершенно недопустимо. Анджей Дуда окончательно опозорил должность президента", – заявила, например, евродепутат Камила Гасюк-Пихович.

Реагируя на волну возмущения, Дуда поделился на Х статьей от декабря 2021 года, в которой цитировали слова премьер-министра Дональда Туска во время протеста против закона, который имел целью выявить "связи" Туска с Россией.

Тогдашний лидер оппозиции посвятил Дуде и главе в то время партии власти "Право и справедливость" отрывок из стихотворения Чеслава Милоша "Ты, что обидел", где есть, в частности, такие строки: "Уж лучше бы тебе – холодный рассвет, / Веревка и ветка, что бремя качает".

Правда, этот аргумент президента Польши не слишком убедил его критиков, которые начали упрекать его в уподоблении Туску, которого он сам же и критикует.

Напомним, накануне Анджей Дуда также критически высказался об отношении союзников и Украины к Польше, в частности в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув.

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