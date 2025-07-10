Зеленский рассказал, кто готов оплатить Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия уже готовы купить для Украины три зенитных ракетных комплекса Patriot у американского производителя.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам главы государства, Украина ведет "предметный диалог с США" по вопросам поставки Patriot.

"Германия готова, у нас есть договоренности с ними, что они купят две системы для Украины. Норвегия – у меня есть двусторонняя договоренность – оплатит одну систему", – добавил он.

Президент уточнил, что Украина в целом нуждается в 10 системах Patriot, и его команда сейчас работает над тем, чтобы найти финансирование на остальные.

"Когда от производителя будут детали о сроках возможной поставки, я думаю, другие партнеры также подключатся к этой истории", – выразил убеждение Зеленский.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

В то же время немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.