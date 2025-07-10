Мерц: Германия готова приобрести у США Patriot для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна готова приобрести системы противовоздушной обороны Patriot в США и передать их Украине.

Заявление немецкого канцлера на полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Мерц рассказал, что на прошлой неделе просил президента США Дональда Трампа поставить Patriot Украине.

"Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы предоставить их Украине", – сказал он.

При этом канцлер признал, что американские военные также нуждаются в этих системах, но, по его словам, "у них их много".

"Еще не решено, будет ли осуществлена поставка", – добавил Мерц.

Ранее сообщалось, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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