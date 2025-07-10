Зеленський розповів, хто готовий оплатити Patriot для України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Німеччина та Норвегія вже готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Patriot у американського виробника.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції в Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Українську правду".

За словами глави держави, Україна має "предметний діалог зі США" з питань постачання Patriot.

"Німеччина готова, у нас є домовленості з ними, що вони куплять дві системи для України. Норвегія – у мене є двостороння домовленість – оплатить одну систему", – додав він.

Президент уточнив, що Україна загалом потребує 10 систем Patriot, і його команда зараз працює над тим, щоб знайти фінансування на решту.

"Коли від виробника будуть деталі щодо строків можливої поставки, я думаю, інші партнери також підключаться до цієї історії", – висловив переконання Зеленський.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи Patriot.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Водночас німецький канцлер Фрідріх Мерц підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.