СМИ: Трамп планирует впервые за свой срок передать Украине оружие из запасов США на $300 млн

Президент США Дональд Трамп планирует передать Украине оружие по механизму президентских полномочий, впервые за своего второго президентства.

Об этом со ссылкой на два своих источника сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп планирует впервые за свой второй срок в Белом доме передать Украине пакет военной помощи, применив для этого механизм президентских полномочий, который обычно использовал для этой цели Джо Байден.

По словам одного из собеседников, ориентировочная стоимость пакета может составить 300 млн долларов.

В него могут войти, в частности, ракеты-перехватчики для Patriot и ракеты для нанесения ударов по противнику средней дальности.

Собеседники отметили, что на момент разговора решение о конкретном перечне содержания пакета еще не принято и это может произойти на встрече в четверг, 10 июля.

Как известно, до сих пор администрация Трампа передавала Украине только оружие, согласованное еще администрацией Байдена, а в начале июля произошла пауза и в этой поставке. По данным СМИ, это было следствием единоличного решения главы Пентагона Пита Хэгсета, а Трамп заранее не знал о нем. Публично в администрации этого не признавали.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед этим в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению о приостановке поставок.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Также появилась информация, что Трамп якобы размышляет над предоставлением Украине еще одной системы ПВО Patriot.

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