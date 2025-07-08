Трамп: мы должны отправить Украине оружие – она должна защищаться

Президент США Дональд Трамп заявил о развороте в своей политике в отношении Украины, объявив, что Соединенные Штаты должны отправить ей оружие для защиты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Комментарии Трампа прозвучали после того, как на прошлой неделе его администрация приостановила часть поставок оружия в Украину, что вызвало опасения, что США сокращают военную поддержку Киева. В последние месяцы администрация Трампа регулярно обвиняла своих предшественников в том, что они посылали слишком много оружия Украине вместо того, чтобы остановить войну.

"Мы отправим еще оружия. Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защищаться", – заявил президент США.

Он объяснил изменение своей позиции тем, что Украина сейчас подвергается "очень сильным ударам".

"Мы будем вынуждены отправить больше оружия, прежде всего оборонительного, но они подвергаются очень сильным ударам. В этом хаосе гибнет очень много людей", – сказал американский президент.

С начала своего срока в январе Трамп постоянно выражал скептицизм по поводу военной помощи США Украине. Всего несколько месяцев назад, в феврале, он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете во время ссоры за то, что тот был недостаточно благодарен за поддержку Соединенных Штатов.

Вскоре после заявления Трампа в Пентагоне объявили, что по поручению президента Соединенные Штаты отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждался вопрос поставок оружия Украине.

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