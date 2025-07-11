Трамп заявил, что договорился, чтобы помощь США Украине оплачивал НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг договоренности в рамках НАТО о том, чтобы Соединенные Штаты передавали оружие для Украины через посредничество НАТО, а Альянс платил за него.

Как сообщает CNN, об этом он сказал в комментарии NBC в четверг, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что достиг договоренности о том, чтобы Североатлантический альянс оплачивал американскую помощь Украине. Из приведенной цитаты следует, что речь идет, в том числе, о дополнительных ЗРК Patriot.

"Мы будем отправлять оружие НАТО, а НАТО – платить за него, на 100%... Мы будем передавать Patriot (в англ. оригинале цитаты – во множественном числе – Ред.), а затем НАТО будет это распределять", – сказал президент США.

Ранее в четверг генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что разговаривал с Трампом и "тесно сотрудничает с союзниками, чтобы получить необходимую Украине помощь".

Одновременно госсекретарь Марко Рубио сказал, что США ведут активные переговоры с европейцами о дополнительных Patriot для Украины.

"Есть страны, которые заказали батареи Patriot и вскоре должны их получить. Было бы замечательно, если бы кто-то из них согласился вместо этого передать их Украине", – заявил он в общении с медиа на полях саммита АСЕАН, где провел вторую беседу с главой МИД РФ Лавровым.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия уже готовы купить для Украины три зенитных ракетных комплекса Patriot у американского производителя.

Также неофициально стало известно, что Трамп планирует впервые за своего президентства передать Украине оружие из запасов США на $300 млн по механизму президентских полномочий, который обычно использовал для этой цели Джо Байден.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.