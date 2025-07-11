Трамп пугает Канаду 35% тарифами с 1 августа на фоне продолжающихся переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует применить к канадскому импорту пошлины в размере 35% с 1 августа и готов повысить их, если Канада применит ответные меры.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг, 10 июля, Трамп заявил, что с августа применит 35-процентные пошлины на канадский импорт в США, а также – что планирует применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.

В своей соцсети Трамп опубликовал письмо, в котором объявил канадскому премьеру Марку Карни о введении тарифа 35% с 1 августа и пригрозил повысить эту ставку, если Оттава применит ответные меры. До сих пор тарифы Трампа для Канады составляли 25%.

Американский президент вновь повторил свои обвинения о "потоке фентанила из Канады" и якобы несправедливых торговых барьерах со стороны Канады для американского бизнеса.

"Если Канада будет сотрудничать со мной, чтобы остановить приток фентанила, мы, возможно, рассмотрим изменения к этому письму", – добавил Трамп.

Марк Карни отреагировал в X заявлением о том, что канадское правительство продолжит защищать интересы своего бизнеса и работников в торговых переговорах с США. Также он напомнил об усилиях Канады по противодействию контрабанде наркотиков через границу и подтвердил готовность сотрудничать с американской стороной в этом вопросе.

Неназванный чиновник американской администрации отметил, что исключения для товаров, предусмотренные торговым соглашением США, Канады и Мексики USMCA, должны остаться в силе, а также не планируется менять 10-процентные тарифы на энергоресурсы и удобрения – однако окончательного решения Трамп еще не принял.

В июне Карни высказывал ожидания, что новое соглашение с США по торговым и безопасностным вопросам может быть заключено в течение следующих 30 дней.

В конце месяца президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов. Впрочем, уже через несколько дней переговоры возобновились.

На прошлой неделе посол США в Канаде оптимистично оценил прогресс в торговых переговорах между странами, подчеркнув вероятность того, что в скором времени будет заключено справедливое соглашение.