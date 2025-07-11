Трамп лякає Канаду 35% тарифами з 1 серпня на тлі триваючих перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує застосувати до канадського імпорту мита у розмірі 35% з 1 серпня і готовий підвищити їх, якщо Канада застосує заходи у відповідь.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер 10 липня Трамп заявив, що з серпня застосує 35-відсоткові мита до канадського імпорту у США, а також – що планує застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.

У своїй соцмережі Трамп опублікував листа, в якому оголосив канадському прем’єру Марку Карні про запровадження тарифу 35% з 1 серпня та пригрозив підвищити цю ставку, якщо Оттава застосує заходи у відповідь. Досі Трампові тарифи для Канади становили 25%.

Американський президент знову повторив свої звинувачення про "потік фентанілу з Канади" та нібито несправедливі торгові бар’єри з боку Канади для американського бізнесу.

"Якщо Канада співпрацюватиме зі мною, щоб зупинити наплив фентанілу, ми, можливо, розглянемо зміни до цього листа", – додав Трамп.

Марк Карні відреагував в X заявою про те, що канадський уряд продовжить захищати інтереси свого бізнесу і працівників у торгових перемовинах зі США. Також він нагадав про зусилля Канади для протидії контрабанді наркотиків через кордон і підтвердив готовність співпрацювати з американською стороною у цьому питанні.

Неназваний посадовець американської адміністрації зазначив, що винятки для товарів, що передбачені торговою угодою США, Канади й Мексики USMCA, мають залишитися чинними, а також не планують змінювати 10-відсоткові тарифи на енергоресурси і добрива – проте фінального рішення Трамп ще не ухвалив.

У червні Карні висловлював очікування, що нова угода із США з торговельних та безпекових питань може бути укладена протягом наступних 30 днів.

Наприкінці місяця президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів. Втім, вже за кілька днів перемовини відновилися.

Минулого тижня посол США в Канаді оптимістично оцінив прогрес у торгових перемовинах між країнами, підкресливши ймовірність того, що незабаром буде укладено справедливу угоду.