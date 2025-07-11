Рубио заявил о "высоких шансах" встречи Трампа и Си Цзиньпина
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после первой личной встречи с китайским коллегой в Малайзии вероятно проведение саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Рубио назвал встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, которая состоялась в пятницу, 11 июля, "очень конструктивной и позитивной".
Эта встреча рассматривается как возможность саммита лидеров США и Китая, который Трамп хотел бы провести в этом году.
"Обе стороны имеют сильное желание это сделать. Я думаю, что шансы высоки", – заявил Рубио во время общения с журналистами.
Он отметил, что обе страны найдут "взаимоприемлемую дату".
Отметим, 27 июня Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.
Эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, которое угрожало парализовать значительную часть торговли между странами.
Китай пока не объявил о новых договоренностях, однако сообщил об ускорении процесса согласования экспорта редкоземельных минералов. Ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов были ключевым предметом споров.