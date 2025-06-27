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Трамп заявил, что США подписали торговое соглашение с Китаем

Новости — Пятница, 27 июня 2025, 11:21 — Кристина Бондарева

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в четверг, его цитирует агентство АР.

Министр торговли Говард Лутник сообщил Bloomberg TV, что соглашение было подписано в начале этой недели. Ни Лутник, ни Трамп не предоставили никаких подробностей о сделке.

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", – заявил Трамп в четверг.

Лутник отметил, что соглашение было "подписано и скреплено печатями" двумя днями ранее.

Министерство торговли Китая в пятницу заявило, что обе стороны "дополнительно согласовали детали рамочного соглашения". Однако в заявлении не было прямо упомянуто о доступе США к редкоземельным минералам.

"Китай по закону будет одобрять заявки на экспорт контролируемых товаров, соответствующих установленным условиям. Соответственно, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая. Надеемся, что США и Китай встретятся на полпути", – говорится в заявлении.

Эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, что грозило парализовать значительную часть торговли между странами.

Дальнейшие переговоры в Лондоне определили рамки для договоренностей, и упомянутое Трампом соглашение, похоже, формализовало эти договоренности.

Китай пока не объявил о новых договоренностях, однако ранее на этой неделе сообщил об ускорении процесса согласования экспорта редкоземельных минералов. Ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов были ключевым предметом споров.

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Торговля Китай США
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