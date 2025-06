Глава МИД Великобритании о 1 млн российских потерь: "Путин не может победить"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян как "пушечного мяса".

Как пишет "Европейская правда", видео он опубликовал на Х.

По словам Лэмми, российские удары "нанесли невыразимый ущерб Украине и ее народу", но в то же время Владимир Путин "крадет также будущее России".

"Сейчас количество жертв среди россиян достигло миллиона. Этот печальный рубеж свидетельствует о том, что он готов использовать собственный народ как пушечное мясо", – подчеркнул он.

Today’s grim milestone of 1 million Russian casualties shows Putin is also using his own people as cannon fodder.



Ukrainians will defend their land to the end. Putin cannot win.



He must stop the killing to allow talks on a just and lasting peace. pic.twitter.com/6JDwYiBheW