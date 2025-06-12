Глава МИД Великобритании о 1 млн российских потерь: "Путин не может победить"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян как "пушечного мяса".

Как пишет "Европейская правда", видео он опубликовал на Х.

По словам Лэмми, российские удары "нанесли невыразимый ущерб Украине и ее народу", но в то же время Владимир Путин "крадет также будущее России".

"Сейчас количество жертв среди россиян достигло миллиона. Этот печальный рубеж свидетельствует о том, что он готов использовать собственный народ как пушечное мясо", – подчеркнул он.

Today’s grim milestone of 1 million Russian casualties shows Putin is also using his own people as cannon fodder.



Ukrainians will defend their land to the end. Putin cannot win.



He must stop the killing to allow talks on a just and lasting peace. pic.twitter.com/6JDwYiBheW – David Lammy (@DavidLammy) June 12, 2025

Британский министр добавил, что за три года после полномасштабного вторжения России украинцы доказали, что будут защищать свою землю до конца.

"Путин не может победить. Он должен немедленно прекратить убийства, согласиться на предложенное полное и немедленное прекращение огня, чтобы позволить переговоры о справедливом и длительном мире", – подытожил Лемми.

Британская разведка в свежем обзоре отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потеряла около миллиона военных убитыми и ранеными.

Комментируя это, премьер Эстонии Кристен Михал отметил, что хозяин Кремля Владимир Путин продолжает игнорировать реальные мирные инициативы, лишь имитируя готовность к переговорам.

Ранее британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.