Финляндия начала годовое председательство в ОБСЕ

1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Как председательствующая страна, Финляндия подчеркивает принципы ОБСЕ по содействию возможностям для людей жить свободно в демократических обществах, где царит верховенство права.

"Сегодня мы стоим перед беспрецедентной необходимостью защищать этот коллективно согласованный порядок безопасности. Поскольку Хельсинкский Заключительный акт отмечает свою 50-ю годовщину, Финляндия будет последовательно подчеркивать принципы, изложенные в этом основополагающем документе ОБСЕ.

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Когда Россия бросает вызов основам нашей общей безопасности, остальные из нас должны встать на их защиту и быть непоколебимыми", – подчеркнула министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, новая действующая председатель ОБСЕ.

Как председательствующая страна, Финляндия считает приоритетными пути усиления устойчивости государств-участников ОБСЕ. Как и предыдущие председатели, Финляндия будет ставить Украину в центр работы организации. Поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается центральным направлением деятельности ОБСЕ.

Финляндия также стремится укрепить операционные возможности организации. Несмотря на текущие вызовы, с которыми сталкивается организация, Финляндия подчеркивает важность укрепления ОБСЕ как оперативного игрока в сфере безопасности и форума для политического диалога.

Валтонен напомнила, что государства-участники несут коллективную ответственность за то, чтобы ОБСЕ оставалась дееспособной организацией. Председательствующая страна планирует учредить специальный фонд "Хельсинки+50" в сотрудничестве с заинтересованными государствами-участниками и Секретариатом ОБСЕ для поддержки работы организации.

"Фонд имеет целью улучшить направление и использование добровольных взносов на работу, соответствующую принципам ОБСЕ, а также способствовать взаимодействию между донорами и бенефициарами. Фонд также будет способствовать укреплению гражданского общества", – отметила Валтонен.

Недавно стало известно, что в 2026 году Швейцария в третий раз возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), после председательства в 1996 и 2014 годах.

Напомним также, что на встречу ОБСЕ на Мальте пустили главу российского МИД Сергея Лаврова, что стало первой его поездкой в Евросоюз с 2022 года. Ряд стран устроил Лаврову демарш.