Глава МИД Эстонии призывает к жестким санкциям против РФ после нового массированного удара

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул необходимость новых жестких санкций против России после очередного массированного удара по Украине.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Глава эстонского МИД отметил, что атака РФ в ночь на 12 июля была направлена против "обществ, домов и духа".

Он также подчеркнул, что хозяин Кремля Владимир Путин не демонстрирует признаков того, что стремится остановиться.

"Мы должны усилить давление: более жесткие санкции, снижение "потолка" цен на нефть. Комфорт не может быть вариантом для агрессоров", – резюмировал Тсахкна.

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.

На фоне нового массированного удара глава МИД Андрей Сибига заявил, что ЕС и США должны ввести масштабные санкции против России.