Глава МЗС Естонії закликає до жорстких санкцій проти РФ після нового масованого удару

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив на необхідності нових жорстких санкцій проти Росії після чергового масованого удару по Україні.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільник естонського МЗС зазначив, що атака РФ в ніч на 12 липня була спрямована проти "громад, будинків і духу".

Він також підкреслив, що господар Кремля Владімір Путін не демонструє ознак того, що прагне зупинитися.

"Ми повинні посилити тиск: жорсткіші санкції, зниження "стелі" цін на нафту. Комфорт не може бути варіантом для агресорів", – резюмував Тсахкна.

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.

На тлі нового масованого удару глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що ЄС і США мають запровадити масштабні санкції проти Росії.