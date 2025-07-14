Трамп: НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.

Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, Трамп подтвердил, что согласился на сделку о поставках оружия в Украину, а также похвастался, что США производят "лучшее военное оборудование в мире".

Новое оборудование будет изготовлено для НАТО и доступно для дальнейшей поставки в Украину.

"Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны это знают, и сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они (НАТО, – ред.) будут за него платить", – заявил он.

Рютте, в свою очередь, заявил, что Украина получит "огромное количество военной техники".

"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов", – сказал он.

Генсек НАТО заявил, что находится на связи со "многими странами", которые намерены присоединиться к этому соглашению, в частности он упомянул Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Канаду.

Он также отметил, что НАТО будет работать через свои механизмы, чтобы "четко знать, что нужно украинцам".

Также Трамп выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень жесткие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено мирное соглашение.

Отметим, 14 июля Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.