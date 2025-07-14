В Германии учится рекордное количество украинских школьников

Количество детей из Украины, обучающихся в немецких школах, во втором квартале 2025 года достигло рекорда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По информации из немецких земель, количество украинских школьников в Германии достигло рекордного уровня – более 227 тысяч.

Большинство детей и подростков, бежавших из Украины, были приняты в школы в Баварии (почти 38 тысяч), Баден-Вюртемберге (около 34 тысяч) и Северном Рейне-Вестфалии (около 32 тысяч).

Всего в Германии учится около 11 миллионов учеников.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину количество украинцев в немецких школах быстро выросло и в конце 2022 года уже достигло 200 тысяч.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными, которую получают, в частности, и беженцы из Украины.

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию, были трудоустроены.