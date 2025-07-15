Трамп не считает, что у него с Путиным "все кончено"

Президент США Дональд Трамп говорит о своем разочаровании лидером РФ Владимиром Путиным, но не думает, что с ним "все кончено".

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Трамп сказал, что он четыре раза думал, что соглашение с Россией на кону.

На вопрос BBC, правда ли, что с Путиным все кончено, президент США ответил: "Я разочарован в нем, но с ним не все кончено. Но я разочарован в нем".

На вопрос о том, как Трамп собирается заставить Путина "остановить кровопролитие", президент США ответил: "Мы работаем над этим".

При этом Трамп, похоже, сам скептически относится к своим дальнейшим разговорам с Путиным.

"У нас будет замечательный разговор. Я скажу: "Это хорошо, я буду думать, что мы близки к решению", а потом он разрушит здание в Киеве", – отметил американский президент.

За последние недели Россия усилила свои беспилотные и ракетные атаки на украинские города, что привело к рекордному количеству жертв среди гражданского населения.

Дональд Трамп 14 июля в очередной раз выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень суровые тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.)", – добавил он.

Трамп также объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.