Трамп пообещал санкции против России, если соглашения не будет "за 50 дней"

Президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень жесткие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено мирное соглашение.

Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, одна из причин визита Рютте в США заключается в том, "что мы очень недовольны – я недоволен – Россией".

"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.)", – добавил он.

Президент США в очередной раз заявил, что хочет положить конец полномасштабной войне России против Украины и "разочарован Путиным, потому что думал, что мы договоримся два месяца назад, но, похоже, этого не будет".

"Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто: мы повысим тарифы до 100%. Все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать", – сказал Трамп.

Недавно президент США едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много чепухи".

Он также подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

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