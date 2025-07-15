В Киев прибыла премьер-министр Латвии

В Киев прибыла с визитом премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чиновница сообщила в своем X.

Утром 15 июля Силиня опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци" и отметила, что прибыла с визитом в Киев.

Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ielūguma esmu ieradusies Kijivā, Ukrainā, lai piedalītos Ukrainas Valstiskuma gadadienas ceremonijā un tiktos ar Ukrainas augstākajām amatpersonām.



🇱🇻🇺🇦 Latvija bija, ir un būs kopā ar Ukrainu, līdz tiks panākts taisnīgs un ilgstošs… pic.twitter.com/52OdKAAj9v – Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) July 15, 2025

Она сообщила, что прибыла по приглашению президента Владимира Зеленского и будет участвовать в мероприятиях ко Дню украинской государственности, а также у нее запланированы встречи с рядом украинских топ-чиновников.

"Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и устойчивый мир", – подчеркнула она.

Напомним, в начале июля Латвия одобрила передачу Украине 42 БТР Patria. БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников. Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.