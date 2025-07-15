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В Киев прибыла премьер-министр Латвии

Новости — Вторник, 15 июля 2025, 10:20 — Мария Емец

В Киев прибыла с визитом премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чиновница сообщила в своем X.

Утром 15 июля Силиня опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци" и отметила, что прибыла с визитом в Киев. 

Она сообщила, что прибыла по приглашению президента Владимира Зеленского и будет участвовать в мероприятиях ко Дню украинской государственности, а также у нее запланированы встречи с рядом украинских топ-чиновников.

"Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и устойчивый мир", – подчеркнула она.

Напомним, в начале июля Латвия одобрила передачу Украине 42 БТР Patria. БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников. Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.

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Латвия
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