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До Києва прибула прем’єрка Латвії 

Новини — Вівторок, 15 липня 2025, 10:20 — Марія Ємець

До Києва прибула з візитом прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це посадовиця повідомила у своєму X.

Вранці 15 липня Сіліня опублікувала фото на тлі потяга "Укрзалізниці" та зазначила, що прибула з візитом до Києва. 

Вона повідомила, що прибула на запрошення президента Володимира Зеленського і буде брати участь у заходах до Дня української державності, а також має заплановані зустрічі з низкою українських топпосадовців. 

"Латвія була, є і буде з Україною, доки буде досягнуто справедливого і сталого миру", – наголосила вона. 

Нагадаємо, на початку липня Латвія схвалила передачу Україні 42 БТР Patria. БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.

У квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників. Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.

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Латвія
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