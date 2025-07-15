До Києва прибула прем’єрка Латвії 

До Києва прибула з візитом прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посадовиця повідомила у своєму X.

Вранці 15 липня Сіліня опублікувала фото на тлі потяга "Укрзалізниці" та зазначила, що прибула з візитом до Києва.

Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ielūguma esmu ieradusies Kijivā, Ukrainā, lai piedalītos Ukrainas Valstiskuma gadadienas ceremonijā un tiktos ar Ukrainas augstākajām amatpersonām.



🇱🇻🇺🇦 Latvija bija, ir un būs kopā ar Ukrainu, līdz tiks panākts taisnīgs un ilgstošs… pic.twitter.com/52OdKAAj9v – Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) July 15, 2025

Вона повідомила, що прибула на запрошення президента Володимира Зеленського і буде брати участь у заходах до Дня української державності, а також має заплановані зустрічі з низкою українських топпосадовців.

"Латвія була, є і буде з Україною, доки буде досягнуто справедливого і сталого миру", – наголосила вона.

Нагадаємо, на початку липня Латвія схвалила передачу Україні 42 БТР Patria. БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.

У квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників. Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.