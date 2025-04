Латвия отправила Украине 1500 боевых дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке Украине очередной партии боевых беспилотников.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам министра, беспилотники поставляются в рамках так называемой "коалиции дронов".

"Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках коалиции дронов", – написал Спрудс.

🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.

In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b