Латвия отправила Украине 1500 боевых дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке Украине очередной партии боевых беспилотников.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам министра, беспилотники поставляются в рамках так называемой "коалиции дронов".

"Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках коалиции дронов", – написал Спрудс.

🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.

In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b – Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025

Как известно, коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, была запущена в январе 2024 года для усиления возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов.

24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для закупки разведывательных дронов (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

1 апреля сообщалось, что Латвия направила в Вооруженные силы Украины еще 1500 боевых беспилотников.