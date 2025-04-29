Латвия отправила Украине 1500 боевых дронов
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке Украине очередной партии боевых беспилотников.
Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".
По словам министра, беспилотники поставляются в рамках так называемой "коалиции дронов".
"Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках коалиции дронов", – написал Спрудс.
🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.– Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025
In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b
Как известно, коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, была запущена в январе 2024 года для усиления возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов.
24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для закупки разведывательных дронов (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.
1 апреля сообщалось, что Латвия направила в Вооруженные силы Украины еще 1500 боевых беспилотников.