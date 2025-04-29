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Латвия отправила Украине 1500 боевых дронов

Новости — Вторник, 29 апреля 2025, 10:33 — Иванна Костина

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке Украине очередной партии боевых беспилотников.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам министра, беспилотники поставляются в рамках так называемой "коалиции дронов".

"Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках коалиции дронов", – написал Спрудс.

Как известно, коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, была запущена в январе 2024 года для усиления возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов.

24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для закупки разведывательных дронов (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

1 апреля сообщалось, что Латвия направила в Вооруженные силы Украины еще 1500 боевых беспилотников.

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