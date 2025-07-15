В Сенате США поставили на паузу санкции против РФ на время действия ультиматума Трампа

Лидер большинства в Сенате США Джон Тун заявил в понедельник, что он не будет продвигать пакет санкций против торговых партнеров России после того, как президент Дональд Трамп заявил, что готов действовать сам позже, если глава России Владимир Путин не будет двигаться к мирному соглашению с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать кое-что из этого самостоятельно", – сказал Тун журналистам.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл, и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, чтобы продвинуть законопроект, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы", – добавил он.

В понедельник Трамп пригрозил ввести "вторичные тарифы" до 100 процентов на страны, которые все еще торгуют с Россией. Законопроект Сената санкционирует еще более жесткие пошлины на список стран, включающий Китай, Индию и Бразилию.

"Мы будем применять вторичные тарифы, если мы не заключим мирное соглашение [между Россией и Украиной] в течение 50 дней", – заявил Трамп во время встречи в понедельник с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, который имеет 85 соавторов в Сенате, уполномочивает Трампа ввести вторичные тарифы в размере не менее 500 процентов на импортные товары из таких стран, как Китай, Бразилия и Индия, которые до сих пор торгуют с Россией.

Он также позволит Трампу повысить тарифы на остальной американский импорт из России по меньшей мере до 500% – шаг, который, вероятно, будет иметь меньшую силу, чем вторичные тарифы, из-за предыдущих санкций, которые уже значительно сократили торговлю с Москвой.

Тун предположил, что угроза Трампа означает, что Сенату больше не нужно будет принимать законопроект Грэма-Блументаля.

"Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы... скоординировать стратегии с Белым домом, очевидно, с Палатой представителей", – сказал Тун.

Действия в Палате представителей также кажутся маловероятными после высказываний Трампа. Отвечая на вопрос, появится ли законодательство о санкциях до того, как Палата представителей уйдет в конце этого месяца на летние каникулы, лидер большинства Стив Скалис сказал: "Не сейчас".

Он предположил, что односторонние действия Трампа могут вообще сделать невозможным принятие отдельного законопроекта о санкциях: "Если кто-то и сможет посадить Путина за стол переговоров, чтобы он наконец согласился на мир, то это президент Трамп".

Со своей стороны, Трамп заявил в понедельник, что не считает 500-процентную ставку пошлины необходимой, "потому что в определенный момент не имеет значения [насколько выше тариф]. 100 процентов будет выполнять ту же функцию".

В совместном заявлении Грэм и Блументаль приветствовали как тарифную угрозу Трампа, так и его план продавать оружие американского производства НАТО для использования Украиной.

"Однако окончательным молотом, который приведет к окончанию этой войны, станут тарифы против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевые российские нефть и газ", – заявили сенаторы.