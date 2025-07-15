Глава МИД Франции посетит Украину 21 июля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на следующей неделе посетит Украину и примет участие в конференции послов.

Об этом он сказал на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает корреспондент "Европейской правды".

Во вторник, 15 июля, на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам глава внешнеполитического ведомства Франции анонсировал визит в Украину.

"В следующий понедельник, 21 июля, я отправлюсь в Украину по приглашению Андрея Сибиги на конференцию послов, чтобы подтвердить поддержку Франции и Европы украинскому сопротивлению", – заявил Барро.

Недавно Франция передала Украине роботизированные системы разминирования для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

А в начале июня министры обороны Украины и Франции Рустем Умеров и Себастьен Лекорню во время встречи в Брюсселе обсудили возможности совместного производства оружия для нужд украинских Сил обороны.

Советуем также ознакомиться с материалом: От диалога с Путиным до полной поддержки: как Франция переосмыслила свою политику в отношении Украины