Франция передаст Украине роботизированные системы разминирования для ГСЧС

Украина получит шесть современных беспилотных систем разминирования ROCUS для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила французская компания CNIM Systèmes Industriels, пишет "Европейская правда".

Французская компания CNIM Systèmes Industriels передаст Украине шесть современных беспилотных систем разминирования ROCUS, созданных на базе платформы THeMIS эстонской компании Milrem Robotics.

Поставка финансируется правительством Франции, а получателем станет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: CNIM Systèmes Industriels

ROCUS – это роботизированный комплекс для очистки территорий от взрывоопасных предметов. Такая система позволяет дистанционно обнаруживать, идентифицировать и обезвреживать мины и другие угрозы, значительно снижая риск для саперов.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину через контракт с CNIM Systèmes Industriels. Платформы THeMIS уже доказали свою эффективность в боевых условиях", – заявил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Веерси.

Эти шесть новых машин дополнят семь систем ROCUS, которые уже были переданы Украине в 2022 году. Всего Украина получит 15 роботизированных платформ.

THeMIS от Milrem Robotics является самым распространенным беспилотным наземным транспортным средством в своем классе, находящимся на вооружении в 19 странах мира.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Литва обязалась выделить 30 млн евро на различные форматы военной помощи Киеву. Часть средств будет реализована через возглавляемую Литвой коалицию по разминированию.

В целом, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе государства-участники пообещали Украине увеличить военную помощь на общую сумму 21 млрд евро.