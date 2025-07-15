Глава МЗС Франції відвідає Україну 21 липня

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наступного тижня відвідає Україну та візьме участь у конференції послів.

Про це він сказав на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах, передає кореспондентка "Європейської правди".

У вівторок, 15 липня, на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах глава зовнішньополітичного відомства Франції анонсував візит до України.

"Наступного понеділка, 21 липня, я вирушу до України на запрошення Андрія Сибіги на конференцію послів, щоб підтвердити підтримку Франції та Європи українському опору", – заявив Барро.

Нещодавно Франція передала Україні роботизовані системи розмінування для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

А на початку червня міністри оборони України та Франції Рустем Умєров і Себастьєн Лекорню під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.

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