ЕС ударил санкциями по пророссийским политикам и организациям в Молдове

Совет ЕС ввел ряд индивидуальных санкций против ряда лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление.

Во вторник, 15 июля, Совет ЕС ввел ограничительные меры против семи человек и трех организаций, ответственных за действия, "направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости, а также демократии, верховенства права и стабильности" Молдовы.

Новые санкции направлены против близких соратников беглого олигарха Илана Шора. В список вошли лидеры и члены организаций, являющихся правопреемниками запрещенной политической партии "Шор".

Как отмечается, некоторые из лиц принимали активное участие в схемах подкупа избирателей во время президентских выборов и конституционного референдума по вступлению в ЕС в 2024 году, а также во взяточничестве с целью коррупции нескольких политиков Молдовы.

Также 15 июля под санкции ЕС попала компания "A7", которая имеет "многочисленные связи с Москвой и связана с попытками повлиять на президентские выборы и конституционный референдум 2024 года по вступлению в ЕС".

Кроме того, Совет ЕС внес в список политический блок "Победа", основанный Шором и причастный к распространению ложной информации и схемам подкупа избирателей.

Также в список был внесен Культурно-образовательный центр Молдовы "за содействие вмешательству в президентские выборы 2024 года".

С учетом сегодняшних решений, ограничительные меры ЕС в связи с действиями, дестабилизирующими Молдову, применяются в целом к 23 лицам и пяти субъектам.

Напомним, в апреле 2023 года ЕС по просьбе Молдовы создал рамки для целевых ограничительных мер против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости страны.

Под эти санкции попали, в частности, молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер.

В апреле 2025 года Совет ЕС решил продлить до 29 апреля 2026 года ограничительные меры ЕС против лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.