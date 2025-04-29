ЕС продлил на год санкции против причастных к дестабилизации Молдовы

Совет ЕС решил продлить до 29 апреля 2026 года ограничительные меры ЕС против лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости Республики Молдова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Эти ограничительные меры в настоящее время применяются к 16 лицам и двум субъектам.

Активы лиц, включенных в режим санкций ЕС, подлежат замораживанию. Также запрещено предоставлять им, прямо или косвенно, средства или экономические ресурсы. Кроме того, к физическим лицам, включенным в перечень, применяется запрет на въезд, что делает невозможным их въезд на территорию государств-членов ЕС и транзит через их территорию.

В Совете Евросоюза отметили, что с начала российской войны против Украины усилия по дестабилизации Молдовы заметно усилились и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова, ее мира, устойчивости, безопасности, стабильности и экономического роста в условиях дестабилизирующих действий внешних акторов", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2023 года ЕС по просьбе Молдовы создал рамки для целевых ограничительных мер против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости страны.

Под эти санкции попали, в частности, молдовские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер.