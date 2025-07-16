СМИ: Франция не будет участвовать в схеме закупки оружия США для Украины Европой

Франция не будет участвовать в объявленной президентом США Дональдом Трампом схеме, по которой европейцы будут покупать оружие для Украины у американцев.

Об этом говорится в материале Politico, передает "Европейская правда".

В Овальном кабинете генсек НАТО Марк Рютте назвал четыре страны Северной Европы в дополнение к Великобритании и Нидерландам, которые поддерживают план поставки американского оружия в Украину.

Франция, президент которой Эмманюэль Макрон уже давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонно-промышленную базу за счет закупок на местах, была заметным пробелом в этом списке.

По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия именно по этой причине.

Французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджетные расходы и сдержать его ошеломляющий дефицит.

Но учитывая ограниченность европейских производственных мощностей, правительство канцлера Германии Фридриха Мерца считает, что покупка американского оружия является одним из единственных способов быстро обеспечить Украину необходимым вооружением.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.