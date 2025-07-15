Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по схеме Трампа

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.

Об этом он сказал в комментарии порталу Publico, передает "Европейская правда".

По словам Фиалы, Прага не присоединится к проекту Трампа по закупке оружия для Украины.

"Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, через инициативу с боеприпасами. Поэтому пока мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", – пояснил он.

Накануне Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция.

А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и подчеркнул, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.