Польша обратилась к Украине из-за описания Волынской трагедии в школьных учебниках

Министр образования Польши Барбара Новацкая в письме к украинскому коллеге Оксену Лисовому выразила обеспокоенность тем, как события на Волыни 1940-х годов освещаются в учебниках по истории.

Текст письма оказался в распоряжении агентства РАР, пишет "Европейская правда".

Глава польского МОН обратила внимание на содержание учебника под названием "История Украины" для 10 класса средней школы, изданного в 2023 году.

В приведенном в письме отрывке утверждается, что причиной обострения польско-украинских отношений в период Второй мировой войны "были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой".

"Ее жертвами стали жители Хелмской, Подляшской, Галицкой и Волынской областей. Кровавая польско-украинская война, в результате которой погибли не только солдаты, но и гражданские лица, продолжалась до 1947 года", – цитируется в письме.

Новацкая попросила украинского министра "принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут соответствовать современному состоянию польско-украинских отношений".

Польская министр также предложила подготовить совместный учебник по истории в рамках двусторонней польско-украинской экспертной комиссии по совершенствованию учебников по истории и географии.

Тема событий на Волыни 1941-1943 годов, которые в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резней", является давним предметом межгосударственных противоречий.

В Варшаве ранее даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В то же время в последние месяцы украинская и польская сторона договорились о первых за несколько лет эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине.