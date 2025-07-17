Чехия говорит, что снарядная инициатива для Украины набирает обороты

Взносы в начатую Чехией инициативу по поставке Украине артиллерийских снарядов в 2025 году выросли, что свидетельствует о ее успехе и доверии со стороны международных партнеров.

Об этом заявил глава агентства по международному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Вытечка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Вытечки, с начала года Украине в рамках инициативы отправили 850 тысяч снарядов, из них 320 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандартам НАТО.

Для сравнения: в течение 2024 года было отправлено 1,5 миллиона снарядов, в том числе 500 тысяч калибра 155 мм.

Представитель чешского Минобороны также отметил, что прозрачность закупки и поставки снарядов настолько высока, насколько это позволяют соображения безопасности.

"Ясным и неоспоримым доказательством удовлетворенности наших партнеров является тот факт, что в 2025 году взносы доноров значительно выросли", – сказал Вытечка, уточнив, что речь идет о сумме, на 29% большей, чем за весь 2024 год.

Среди стран, которые увеличили свои взносы, Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания, добавил он.

На этой неделе экс-премьер Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Слова Бабиша вызвали резкую критику со стороны действующего чешского правительства.

В то же время недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.