Премьер Чехии: заявления об отмене снарядной инициативы для Украины опасны

Чешский премьер-министр Петр Фиала раскритиковал заявления главы оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша о потенциальной отмене инициативы по поставкам боеприпасов Украине.

Об этом Фиала сказал на предвыборном мероприятии в Брно, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Премьер Чехии назвал "опасными" слова Бабиша о снарядной инициативе, но отметил, что не удивлен ими, ведь лидер ANO не раз критиковал поставки боеприпасов Украине.

"Это очень опасные вещи, с одной стороны, для безопасности Чехии, а с другой – для престижа Чехии за рубежом, поскольку в чешской инициативе активно участвует целый ряд других стран, которые являются нашими союзниками", – добавил он.

По мнению Фиалы, отмена инициативы была бы огромной ошибкой.

Анджей Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.