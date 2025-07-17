Чехія каже, що снарядна ініціатива для України набирає обертів

Внески до започаткованої Чехією ініціативи із постачання Україні артилерійських снарядів у 2025 році зросли, що свідчить про її успіх та довіру з боку міжнародних партнерів.

Про це заявив голова агентства з міжнародного співробітництва при Міністерстві оборони Чехії Алеш Витечка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Витечки, з початку року Україні в межах ініціативи відправили 850 тисяч снарядів, з них 320 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, що відповідають стандартам НАТО.

Для порівняння: протягом 2024 року було відправлено 1,5 мільйона снарядів, зокрема 500 тисяч калібру 155 мм.

Представник чеського Міноборони також наголосив, що прозорість закупівлі та постачання снарядів є настільки високою, наскільки це дозволяють міркування безпеки.

"Ясним і незаперечним доказом задоволеності наших партнерів є той факт, що в 2025 році внески донорів значно зросли", – сказав Витечка, уточнивши, що йдеться про суму, на 29% більшу, ніж за весь 2024 рік.

Серед країн, які збільшили свої внески, є Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Данія, додав він.

Цього тижня експремʼєр Чехії Андрей Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії ANO на осінніх виборах скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Слова Бабіша викликали гостру критику з боку чинного чеського уряду.

Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року.